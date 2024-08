A magyarok pénteki programja az olimpián – augusztus 2.

Atlétikában Halász Bence is megkezdi szereplését. Negyeddöntőt vív a férfi párbajtőrcsapat. Fontos meccs jön női pólósainknak és férfi kéziseinknek is. Úszásban többek között Milák Kristóf és a friss olimpiai bajnok Kós Hubert is előfutamban érdekelt.

Augusztus 2., péntek:

ATLÉTIKA (Stade de France)

10.10: férfi kalapácsvetés selejtező, A csoport (Varga Donát)

11.35: férfi kalapácsvetés selejtező, B csoport (Halász Bence, Rába Dániel)

11.50: női 100 m előfutam (Takács Boglárka)

18.10: női 5000 m előfutam (Wagner-Gyürkés Viktória)

KÉZILABDA (Dél-párizsi 6-os Aréna)

férfi csoportmérkőzés:

B csoport, 4. forduló:

9.00: MAGYARORSZÁG-Dánia

SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

9.00: női sportpisztoly, alapverseny (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika)

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

11.00: előfutamok – férfi 100 m pillangó (Kós Hubert, Milák Kristóf), női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma), női 800 m gyors (Késely Ajna)

20.30: elődöntők, döntők – NŐI 200 M HÁT DÖNTŐ (Molnár Dóra?, Szabó-Feltóthy Eszter?), férfi 100 m pillangó (ed, Kós Hubert?, Milák Kristóf?), női 200 m vegyes (ed, Sebestyén Dalma?)

VITORLÁZÁS (Marseille-i yachtkikötő)

11.00: ILCA 6 (Érdi Mária), ILCA 7 (Vadnai Jonatán) – futamok

VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais)

13.30: férfi párbajtőr csapat, negyeddöntő (Magyarország-Kazahsztán)

15.00: mérkőzések az 5-8. helyért

15.50: elődöntő

16.40: mérkőzés a 7. és 5. helyért

19.30: FÉRFI PÁRBAJTŐR CSAPAT, BRONZMÉRKŐZÉS

20.30: FÉRFI PÁRBAJTŐR CSAPAT, DÖNTŐ

VÍZILABDA (Vizes Központ)

női csoportmérkőzés:

A csoport, 4. játéknap:

20.05: Kína-MAGYARORSZÁG