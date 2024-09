A Liverpoolnak már megvan a kiszemeltje Virgil van Dijk pótlására?

Úgy látják, ő lenne az ideális jelölt.

Virgil van Dijk szerződése a jövő nyáron lejár a Liverpoolnál. A holland védő, aki a csapat kapitánya is, 2018 óta erősíti a Vörösöket. Könnyen elképzelhető, hogy meghosszabbítja majd lejáró kontraktusát, de mégis csak 33 esztendős, így lassan gondolkodni kell a pótlásán a klubnál. Van Dijkkal egyébként mindent megnyert a Liverpool: a BL, a Premier League bajnoki cím, az FA-kupa és az Angol Ligakupa is összejött.

A legfrissebb hírek szerint a Juventus bekkjét, Gleison Bremert nézte ki a vezetőség, aki viszont nemrégiben hosszabbította a torinóiakkal, 2029 nyaráig toldotta meg kontraktusát. A TeamTalk szerint a Liverpool figyeli a brazil védőt, és legalább 70 millió eurót kérne érte a torinói klub, már amennyiben hajlandóak elengedni őt. Bremer jelenleg alapember az egyébként ebben a szezonban pazar formában játszó Juventusban. 88 mérkőzés alatt 8 gólja van, valamint Olasz Kupát is nyert a klubbal, ráadásul ebben az idényben négy kapott gól nélküli meccse van már az ‘Öreg Hölgynek’, amivel egyedülállóak a Serie A-ban.

