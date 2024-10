A Liverpoolból oldanák meg Carvajal helyettesítését?

Dani Carvajal vasárnap a közösségi oldalán adta hírül, hogy három szalag is elszakadt a jobb térdében, így a szezon további részét ki kell hagynia.

A Real Madridnak így nagyon gyorsan ki kell valamit találnia, hiszen jelen pillanatban Carlo Ancelottinak csak Lucas Vazquez az egyetlen valódi jobbhátvédje. Így viszont a klubvilágbajnoksággal záruló szezon szinte kivitelezhetetlen.

Az elmúlt hónapokban arról szóltak a hírek, hogy a Bajnokok Ligája címvédője fontolgatja Trent Alexander-Arnold megszerzését, hogyha a játékos nem ír alá új szerződést a Liverpoollal.

A 25 éves védőnek nyáron lejár ugyanis a megállapodása, de egyelőre még nem kötött újat. Florentino Perez szereti kivárni az alkalmas pillanatokat és minél kevesebbet költeni játékosvásárlásra. De lehet, hogy ezúttal a szükség törvényt bont majd.

A spanyol Sport értesülései szerint a Real Madrid ugyanis félig-meddig már megállapodott Alexander-Arnolddal arra az esetre, hogyha a jelenlegi klubjánál nem hosszabbít.

Viszont ebben a helyzetben a Real már januárban elvinné, még akkor is hogyha ez pénzbe kerül. Az üzlet pedig végül is a Liverpoolnak is megérné, hiszen az lenne az utolsó lehetőség, hogy pénzhez jusson a játékos értékesítéséből.

A Real még így is áron alul jutna hozzá egy tapasztalt védőhöz. A kérdés persze csak az, hogy mennyire lesz kedvezményes, annak tükrében, hogy a Liverpool tudja, hogy a Realt „szorítja a csizma.”

Mindenesetre Carlo Ancelottinak addig is alternatív megoldásokat is ki kell találnia Carvajal pótlására.