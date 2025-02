A Liverpool nem is akar hosszabbítani Salah-val?

Egy angol jogi szakértő szerint pontosan ez a helyzet. Vagyis a Liverpoolnak nincs szándéka megtartani a játékost, de nem akarják, hogy mindez idő előtt „kiderüljön.”

Tavaly a szezon második felében úszott el a Liverpool bajnoki címe és most sem egyszerű Arne Slot helyzete. Annak ellenére, hogy a csapata biztosan halad a céljai felé.

A Liverpool szerda este Birminghambe utazik, és ha győzni tud az Aston Villa ellen, akkor 10 pontosra nőne az előnye a tabellán a második helyezett Arsenallal szemben.

De a holland menedzser koránt sincs egyszerű helyzetben, annak ellenére, hogy a csapat kifelé a legszebb arcát mutatja.

De házon belül azért vannak feszültségek, amelyeket meg kellene oldani a bajnoki hajrá előtt.

Arne Slot cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint Liverpoolra nyomás nehezedne amiatt, hogy 2020 után ismét megkoronázzák a gárdát a Premier League-ben.

„Azt hiszem, azért van idegesség a klubon belül, de ez természetes, hiszen közeledünk a szezon vége felé.” – magyarázta Slot az Aston Villa elleni szerdai összecsapás előtt.

„Több meccset játszottunk idegenben, ahol egy góllal nyertünk. Emlékszem a Palace-ra, amikor Jarosnak nagyot kellett védenie. Amikor csak egy góllal vezetsz, sok védekezésre és kemény munkára van szükség. Sokan beszélnek az idegekről a szezon ezen szakaszában. de én nem vagyok ilyen.”

A Mirror információi ha idegesség nincs is a klubon belül, feszültség azért akad.

Az egyik ilyen ügy, hogy Mohamed Salah nem került közelebb ahhoz, hogy elfogadja a klub új feltételeit.

Ez egyre inkább valószínűsíti, hogy az egyiptomi csatár néhány hónap múlva szabadügynök lesz.

Salah, hiába a remek szezonja Liverpoolban úgy tűnik, hogy a nyáron távozni szeretne. Így meg kellene oldani az utódlását.

Főleg, hogyha végre döntést hozna.

A helyzet azért sem egyszerű, mert az elmúlt héten a játékos ügynöke dicsérte Arne Slot munkáját. Azonban a Mirror által megkérdezett sportjogász szerint a Liverpool jobban járna, hogyha hagynák távozni a 32 éves csatárt.

Daniel Geey, a Sheridans ügyvédi iroda jogásza szerint van egy olyan nézet, miszerint a játékosok valójában alul teljesítenek az szerződésük megújítása utáni években.

Ez a nézet megerősödött az elmúlt években a Premier League kluboknál. Így az ügyvédet nem lepné meg, hogyha a Liverpool úgy döntene, hogy hagyja lejárni Salah szerződését.

A Liverpool az elmúlt 18 hónapban alulértékelte azt a három játékost, akivel most hosszabbítania kéne”

„Bármennyit is ért Salah három évvel ezelőtt, most sokkal többet érhet a teljesítményét tekintve.” – mondta Geey a The Overlap Fan Debate with Sky Bet című műsorban.

„Van egy másik, cinikusabb nézet. Sok adatkutatás arra utal, hogy az üzleteiket megújítani szándékozó játékosok a hosszabbítást követő néhány szezonban jelentősen alul teljesítenek.”

Vagyis ezért nem lepné meg a szakértőt, hogyha a Liverpool elengedné az egyiptomit.

Daniel Geey szerint ugyanis már nem arról van szó, hogy Salah nem maradna, hanem arról, hogy a klub nem akar hosszabbítani, de nem szeretnék Liverpoolban, hogy ez kiderüljön.

„Tehát egyáltalán nem mondanám, hogy Michael Edwards, Richard Hughes sportigazgató és Julian Ward technikai igazgató játszaná a vakot. Lehet, hogy nagyon is tudatosan cselekszenek így. Minden a szezon végén fog eldőlni. vagyis akkor derül ki, hogy jól taktikáztak-e? Megnyerik-e a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját.”

Hogy bejön-e taktika, hogy ez az a Liverpool részéről, az tényleg csak májusban derül ki.