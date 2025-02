A Liverpool kulcsembere újabb részleteket árult el szerződéshosszabbításáról

Virgil van Dijk a Tottenham legyőzését követően nyilatkozott a sajtónak, ahol természetesen szóba került 2025 nyarán lejáró kontraktusa is.

A mérkőzésen fejjel eredményes van Dijk értékelte a visszavágót és kicsit előre tekintett a döntőre is.

„Mindenkinek bele kell tennie a közösbe, ami a gólokat illeti. Egy nagyon erős, rendkívül éles Newcastle lesz majd az ellenfelünk. Amikor eljön az idő, alaposan fel fogunk rájuk készülni” – mondta a holland bekk, aki nem úszta meg a kérdést a szerződésével kapcsolatban.

