A Liverpool kiszállni látszik, míg az MU egyre közelebb Kerkez Milos megszerzéséhez

Az MU folyamatosan figyeli a helyzetét és hamarosan lépéseket tehet a megszerzése érdekében.

Az elmúlt hetekben mi is többször beszámoltunk arról, hogy Kerkez Milos már akár télen csapatot válthat. A magyar labdarúgó-válogatott játékosa pedig minden bizonnyal mindezt a Premier League-en belül teszi. A 21 éves védőt szóba hozták a Liverpoollal és a Manchester Uniteddel is, s míg előbbinél biztos, hogy eleinte csak Robertson mögé érkezne, addig utóbbinál jó eséllyel egyből a kezdőben találná magát. Merthogy Rúben Amroim rendszeréhez nagyon kellene egy Kerkez Milos típusú labdarúgó.

Az angol sajtóban felröppent az a hír, hogy a magyar válogatott focista „családi hatásra” választhatja inkább az MU-t, mint a Vörösöket. Kerkez Milosnak pazar szezonja van a Bournemouth-ban. Adoni Iraola irányítása alatt a Cherries ötödik helyen áll a Premier League-ben, illetve az idény során már egy gólja és két gólpassza van. Csapata legutóbb 3-0-ra győzött az Old Traffordon a Manchester United ellen. Kerkez tavaly 15,5 millió font fejében igazolt az AZ Alkmaartól a Bournemouth-hoz.

🚨 Milos Kerkez is more likely to join Manchester United than Liverpool. The full-back has personal connections to United via family and this is a driving factor.

