A Liverpool kikosarazta, az Arsenalnak igent mond?

Martin Zubimendi a nyáron nemet mondott Arne Slot hívására, mert a Real Sociedad játékosa akart maradni. Kérdés, hogy miután visszautasított egy hollandot, igent mond-e a spanyolnak?

Ugyanis Mikel Arteta is felvette a kívánságlistájára a középpályást, hogy bővítse az idén kevésbé ütős Arsenal taktikai repertoárját.

Zubimendi és Arteta pályafutásában közös, hogy utóbbi is volt a baszk együttes játékosa, igaz csak egy évig.

Zubimendi értékét jól mutatja, ahogy az Eb-döntőben a megsérülő Rodri helyére, hogyan tudott beszállni. Így nem csoda, hogy a Liverpool szerette volna megszerezni a nyáron, de a kérő kosarat kapott.

Azóta hallani olyan pletykát is, hogy Rodri kiesése után a Manchester City a téli átigazolási időszakban elvinné. Az utolsó hírek pedig az Arsenalról szólnak.

A baszk klub nyári kiárusításában Robin Le Normand és Mikel Merino is távozott, így sokak szerint Zubimendi klubhűségből maradt, annak ellenére, hogy a szerződésében nem szerepel kivásárlási záradék.

A 25 éves játékos viszont jól érzi magát jelenlegi csapatánál, még ha az, nem is a legjobban kezdte az idényt.

A La Real információi szerint Zubimendi úgy döntött, marad még legalább a szezon végéig, de ennek a feltétele volt, hogy megfelelő ajánlat esetén távozhat.

Ezt az ajánlatot pedig az Arsenal most bemutathatja. A klub jó kapcsolatot ápol a Real Sociedaddal, hiszen a nyáron Merinót is az Ágyúsok szerződtették és éppen ez az igazolás lehet a kulcsa Zubimendi megszerzésének is. Hiszen a középpályás egykori csapattársával szerepelhetne ismét együtt.

Tehát egyre valószínűbb, hogy Zubimendi akár már a télen klubot válthat és Londonba költözhet.