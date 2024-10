A Liverpool elhappolná a United kiszemeltjét

A cél, hogy ki szerzi meg az Everton védőjének a játékjogát. A korábban kosarat kapott United úgy tűnik, hogy végleg vesztésre áll a Liverpool ellen.

Az Erik ten Hag kirúgásáról szóló állandó pletykák több szempontól sem tesznek jót a klubnak.

Hiszen a játékosok is csak kapkodhatják a fejüket, a lehetséges menedzserjelöltek hallatán. Ruud Van Nistelrooy, Gareth Southgate, Simone Inzaghi és sorolhatnánk még a neveket.

De az átigazolási politikában is a visszájára sülhet el a dolog. Ezt viszont a riválisok okosan ki is tudják használni, a pletykák szerint most éppen a Liverpool.

Hiszen a nyáron a United kétszer harcba szállt az Everton játékosáért Jarrad Branthwaite-ért, de hiába.

Először 35 millió font plusz további 10 millió font kiegészítő ajánlatukat azonban a liverpooli egyesület elutasította. Aztán Erik ten Hag már egy 45+5 millió fontos ajánlattal érkezett vissza, de erre szintén nem volt vevő akkor a tulajdonosi kör.

A hírek szerint a játékosnak sem tetszett, hogy bizonytalannak érezte, hogy ki lesz a szakvezető az Old Traffordon.

Ezt a rést viszont most jól érezte meg a Liverpool, amely úgy tűnik, hogy komolyan beelőzött a riválisa elé.

Ugyanis Arne Slot javaslatára beszálltak a Mersey-partiak is a 22 éves játékosért, a zöld asztalnál folyó viadalba.

Mivel egyelőre Virgil Van Dijk még nem írt alá új szerződést az Anfielden, így a holland menedzsernek kapóra jönne a 22 éves Branthwaite leszerződtetése és a játékosnak sem kellene messze költöznie, hiszen városon belül igazolhatna át.

Látva a Liverpool és az Everton vagy akár a United helyzete közti különbséget, így ez is sokat nyomhat a latban.

A Daily Mail állítása szerint Branthwaite leigazolása már Slot januári céljai között szerepel. Ami az Everton új tulajdonosának a legfontosabb lehet, hogy a Liverpool kész lenne, akár 70 millió fontot is áldozni Jarrad Branthwaite játékjogáért.

Ez pedig a Unitednak sok lesz. Főleg azután, hogy ten Hag nyári első igazolása szintén egy védő volt. Leny Yoro azonban már az első meccsén úgy megsérült, hogy legjobb esetben csak novemberben térhet vissza.

Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy ez a verseny kezd lefutottá válni a két nagy klub között.