A Liverpool egyre közelebb a Barcelona kiszemeltjének elhappolásához

Maga a játékos is örömmel csatlakozna Szoboszlai Dominikék csapatához.

A Liverpool hétfőn, augusztus 26-án jelentette be első nyári igazolását a kapus Marmadashvili személyében. Az immáron Arne Slot irányította csapatot az elmúlt hetek során többször is szóba hozták Martín Zubimendivel, azonban a Real Sociedad középpályása végül maradt a spanyol együttesnél. A Vörösöknek pedig azért a pazar szezonrajt ellenére is el kellene a keretmélyítés, ennek megfelelően pedig az átigazolási időszak vége felé nem is tétlenkednek Liverpoolban.

Az ESPN információi szerint Szoboszlai Dominik gárdája beszállt a Barcelona által is megkörnyékezett Federico Chiesa szerződtetési harcában. A 26 esztendős támadó ráadásul 13 millió euróért mozdítható is lenne, ami a mai árakat figyelembe véve potompénz. Az olasz csatár kontraktusa a szezon végén jár le a Juventusnál, azért lehet ilyen olcsón megszerezni őt, na meg az is szerepet játszik az alacsony árban, hogy két évvel ezelőtt egy 10 hónapos sérülés is hátráltatta a pályafutását és nem tudni a Premier League kemény, harcias stílusa mennyire illene hozzá. Azonban ennek ellenére is a Liverpool szeretné a soraiban tudni az Eb-győztes támadót, aki június óta egyetlen percet sem játszott és keretben sem volt a torinóiaknál.

🚨🔴 More on Federico Chiesa exclusive story. Understand Chiesa has given his full availability to join Liverpool after initial talks. He’s excited about this possibility and contract won’t be an issue. Juventus want Chiesa to leave and asking price is around €15m. Deal ON. pic.twitter.com/yBm27vmLYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

Az angol bajnokságban pénteken éjfélkor zárul a nyári átigazolási időszak, így a csapatoknak addig van idejük új játékosok szerződtetését véghezvinni.