A Liverpool egykori csapatkapitánya visszatérhet Angliába?

Pedig nagyot szólna az átigazolás, merthogy gyerekkori klubjához térhetne vissza.

Jordan Henderson 2011-től 2023-ig volt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool F.C. tagja. A ma már 34 esztendős középpályás mindent megnyert a Vörösökkel és részese volt a klub újbóli felemelkedésének. Csapatkapitányként 360 mérkőzésen lépett pályára, majd 2023 nyarán úgy döntött, új vizekre evez és 14 millió euró fejében a szaúdi El-Áttifákhoz igazolt. A közel-keleti kaland nem sült el túl jó, Henderson fél év után visszatért Európába, jelenleg az Ajax játékosa.

Az amszterdami együttes a hétvégén 3-0-ra nyert az Almerével szemben, a holland bajnokságban a második helyen áll a gárda az éllovas PSV mögött. A meccset követően Jordan Henderson egy interjúban kitért korábbi csapata, a Liverpool sikereire.

„Arne Slot remek munkát végez. Szinte minden meccset megnyer a csapattal és a játékosok többsége épp, bevethető állapotban van. Fiatal felnőtt koromtól kezdve, 12 éven át voltam a Liverpool labdarúgója, öröm nézni őket most, ahogy játszanak, de jól érzem itt magam az Ajaxnál” – szögezte le Henderson, aki abban a Sunderlandben kezdte pályafutását, amely most a másodosztályban küzd a feljutásért, jelenleg a Championship negyedik helyén áll.

