A Leverkusen arra számít, hogy Xabi Alonso marad

A Leverkusen vezérigazgatója, Fernando Carro a Kölner Stadtanzeigernek adott interjújában beszélt erről.

Xabi Alonsót már egy ideje folyamatosan hírbe hozzák a Real Madriddal, azonban úgy tűnik, hogy vezetőedző nem költözik sehová a jövő nyáron.

A Bayer Leverkusen legalábbi is ebben bízik.

A Leverkusen vezérigazgatója, Fernando Carro arra számít, hogy Alonso a klubnál marad. A spanyol erős kapcsolatot ápol a trénerrel, akit ő hozott a Leverkusenhez.

„Feltételezzük, hogy marad. Nincs másra utaló jel.” – magyarázta Carro az interjúban.

„Nagyon szoros és bizalmi kapcsolatot ápolunk vele, családjával és ügynökével. Szerződése még másfél évre szól. Mint mindig, most is részt vesz minden folyamatban és tervezésben. Nemcsak erre a szezonra, hanem a következőkre is tervez és mi is vele tervezünk.”

Korábban arról szóltak a Pletykák, hogy Alonso válthatja Ancelottit. De amikor lendületbe jött a Real, mindez el is halt.

Egyébként mind Xabi Alonso, mind Ancelotti szerződése 2026-ban lejár. Így hogyha a Real valóban váltani szeretne a vezetőedzői poszton, azt különösebb anyagi áldozat nélkül tehetné meg másfél év múlva. Ami szintén nem mindegy.