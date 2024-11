A Leverkusen a Realhoz adná el sztárját

A Real Madrid elkezdte a tárgyalásokat a Bayer 04 Leverkusen csillagával, Florian Wirtz-cel. 2025 nyarán érkezhetne a spanyol fővárosba a német játékos. Klubja, a hírek szerint a spanyolokat preferálja vevőként.

A Sky Germany információi alapján a Real Madrid megkezdte a tárgyalásokat Florian Wirtz-cel, akit 2025 nyarán kívánnak leigazolni. A spanyol gigász lassan egy éve érdeklődik a 21 éves Bayer Leverkusen-csillag iránt. az is igaz persze, hogy a két klub között még nem volt kommunikáció a vételárat illetően. Wirtz piaci értékét valahol 100 millió euró környékére teszik a szakértők, amely összeget a Manchester City sem bánna kifizetni érte.

És természetesen a Leverkusen németországi riválisa, a Bayern München is. Éppen ezért hallani olyan hangokat a Bayer-klubházból, hogy a leverkuseniek a Realhoz adnák el középpályásukat. Leginkább azért, hogy ne a hazai gigászt erősítsék. Az is szerepel ezen források jelentéseiben, hogy első körben Wirtz megtartásán dolgozik a gyógyszergyári alakulat. Viszont ha minden a jelentések szerint alakul, Xabi Alonso következő állomáshelye a Real lehet, akkor pedig adná magát hogy Wirtz is oda igazoljon.

Egy szó mint száz, jelen állás szerint még rengeteg forgatókönyv megvalósulhat. A Real és Wirtz illetékeseinek tárgyalása és a Bayern kizárására való törekvés nevezhető ténynek, minden más a jövő zenéje és kérdőjeles.