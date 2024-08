A létező legfájóbb módon búcsúzott az olimpiai címvédő

A házigazda, címvédő és Európa-bajnok francia férfi kézilabda-válogatott hosszabbítás után 35-34-re kikapott Németországtól a negyeddöntőben, a párizsi olimpia szerdai versenynapján.

A németek Renars Uscins büntetőjével felzárkóztak 29-28-ra, és már csak hat másodperc volt hátra, amikor a franciák időt kértek. A folytatásban Uscins megszerezte Dika Mem labdáját és még a dudaszó előtt a hálóba talált, így hosszabbítás következett.

Elképesztő végjáték, drámai befejezés:

A győztes gólt szintén Uscins szerezte négy másodperccel a hosszabbítás vége előtt, és 21 lövésből 14 találattal zárt. David Späth 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Dika Mem tíz góllal, Vincent Gérard 24 védéssel zárt.

A franciák legutóbb húsz évvel ezelőtt, Athénban nem jutottak a legjobb négy közé az olimpián, sőt, azóta minden alkalommal döntőt játszottak. Pályafutása utolsó mérkőzését játszotta Nikola Karabatic, a franciák 40 éves irányítója, aki az elmúlt húsz évben 17 érmet nyert a válogatottal világversenyen.

🇫🇷 Fin de carrière pour la légende Nikola Karabatic ❤️

363 sélections

3🥇 et 🥈 olympiques

4🥇, 🥈 et 2🥉 mondiales

3🥇 et 2🥉 européennes

🏆 Meilleur handballeur mondial de l’année en 2007, 2014 et 2016

Meilleur joueur de l’histoire du handball 👑

Merci pour tout Niko. pic.twitter.com/aiRt6oJAJ2

— SPORTRICOLORE (@sportricolore) August 7, 2024