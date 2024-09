A legrosszabb forgatókönyv valósult meg: megműtötték Rodrit

Megműtötték Rodrit, a Manchester City futballistáját, aki az idény hátralevő részében már nem léphet pályára.

A spanyol futballista vasárnap sérült meg az Arsenal elleni 2-2. Noha a 21. percben a saját lábán hagyta el a pályát, pénteken meg kellett operálni, mert kiderült, hogy megsérült a keresztszalag és a porc is a jobb térdében. Így a szezon további részében már nem számolhat vele Josep Guardiola vezetőedző.

A 28 éves játékos az egyik alapembere a Manchester Citynek és az Európa-bajnok spanyol válogatottnak is – a németországi kontinensviadalon őt választották a torna legjobbjának -, s az Aranylabda egyik esélyeseként emlegetik.

🚨🔵 Pep Guardiola: “Unfortunately Rodri got the worst outcome”.

“He got surgery this morning, ACL and some meniscus. This season is over for Rodri”.

“Next season, he will be here”. pic.twitter.com/10EbPuon9n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024