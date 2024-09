„A legnagyobb védés, amit életemben láttam”

Mikel Arteta elismerően nyilatkozott kapusáról, aki földöntúli dupla védést mutatott be az Atalanta elleni BL-meccsen.

Jelentős részben David Rayának köszönheti az Arsenal, hogy egyáltalán egy pontot elhozott Bergamoból az Atalanta elleni 0-0-val. Ugyanis a spanyol kapus az 51. percben bravúrral védte Retegui tizenegyesét, majd a kipattanót még nagyobb extrával tudta kiütni. A szezon során volt már hasonló „dupla védése” az Arsenal hálóőrének, az Aston Villa elleni meccs alkalmával a szezon egyik legnagyobb bravúrját mutatta be Watkins fejesénél.

Íme David Raya földöntúli bravúrsorozata az Atalanta elleni meccsen:

Edzője, Mikel Artete is elismerően nyilatkozott róla. A baszk tréner úgy fogalmazott, a két védés a legnagyobb volt, amit élete során látott és hihetetlen, amit Raya művel az idény során. Külön kiemelte, már amikor leigazolták is tudták, hogy különleges, de minden várakozást felülmúlt és igazi vezére a csapatnak. Declan Rice, az Ágyúsok középpályása arról beszélt, mindenki csalódott volt a csapaton belül a gól nélküli döntetlennel, hiszen nyerni mentek Olaszországban. Külön leszögezte, a Premier League-ben nem sok olyan együttessel játszanak, mint az Atalanta, hiszen nagyon fegyelmezetten, visszazártan védekeznek és nem szabad elfelejteni, hogy El-győztes klubról van szó.

“One of the best saves I’ve seen in my career.”

Mikel Arteta gives his thoughts on Raya’s penalty save and the Gunners’ performance 🗣

