A Lazio elnöke reagált az átigazolási pletykákra, egyúttal odaszúrt a Romának

Claudio Lotito leszögezte, a Manchester City érdeklődése ellenére Nicolò Rovella nem eladó. A Lazio első embere gúnyos megjegyzést tett a Romára, annak ellenére, hogy a Giallorossi nyerte a derbit.

Lotito nem hajlandó megválni Rovellától ebben a hónapban. Az olasz válogatott játékos a téli átigazolási időszakban a Manchester City egyik célpontjává vált.

– mondta Lotito az Il Messaggero újságnak a TMW közvetítésével.

Rovella ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 23 mérkőzésen két gólpasszt jegyzett. A 23 éves játékos novemberben mutatkozott be az olasz válogatottban, amikor 79 percet játszott a Belgium elleni idegenbeli 1-0-s győzelem alkalmával.

A korábbi Juventus- és Genoa-középpályás most a második szezonját tölti a Laziónál. Jelenleg az Öreg Hölgytől szerepel kölcsönben, de a Lazio kötelezettséget vállalt, hogy idén nyáron 17 millió euróért végleg megvásárolja.

A világoskék római klub idén a Bajnokok Ligája-helyekért küzd, de azonnal talpra kell állniuk a Roma elleni 2-0-s vereség után.

A Giallorossi már az első 18 percben kétszer is betalált a Stadio Olimpicóban, ennek ellenére Lotito elégedett volt csapata reakciójával.

„Az első 20 percet elrontottuk, és nekik (a Romának – a szerk) két kapura lövésük volt. Nem érdemeltünk vereséget, figyelembe véve a második félidőt. Ők gólt szereztek, mi nem. Aztán voltak tisztességtelen dolgok, például labdák bedobálása a pályára, és más ilyen esetek. Nyerték a meccset, de olyan volt, mintha Scudettót ünnepeltek volna.” – szúrt oda a Lazio elnöke.

