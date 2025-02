A La Liga hadat üzent a Real Madridnak a bírói korrupciós vádak miatt

Az elmúlt időszakban többször is érte kritika a La Liga bírói gárdáját, azonban a Real Madrid néha túlmegy azon a bizonyos határon.

Nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid panaszt tett a bíráskodásra az Espanyol elleni bajnokin. A Királyi Gárda nemcsak a Játékvezetői Testületnek (RFEF) írt, hanem a Sportminisztériumnak is. Panaszukban követelték a játékvezetők közti hangfelvételek nyilvánosságra hozását. Legfőképpen a Carlos Romero Kylian Mbappéval elleni szabálytalanságakor a VAR szobában készült beszélgetést kívánták meghallgatni, de hozzátették azt is, hogy a rendszer teljesen romlott.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) most reagált az őket ért vádakra. A La Liga hivatalosan is feljelentette a Realt. A levél hatalmas felháborodást váltott ki a spanyol futball világában. José María del Nido Carrasco, a Sevilla elnöke egyenesen azzal vádolta meg a Real Madridot, hogy „meg akarja semmisíteni a spanyol futballt”. A többi élvonalbeli klub is egyöntetűen elítélte a királyi gárda vádaskodását. Különösen azért, mert a Real Madrid TV az elmúlt hónapokban rendszeresen célba vette az egyes játékvezetőket, kétségbe vonva döntéseik tisztaságát. Legutóbb például az Atlético Madrid elleni mérkőzésen ellenük megítélt tizenegyesről írták azt, hogy vicc.

🚨 La Liga is going to the RFEF and will be taking legal action against Real Madrid for their letter about referees. Many clubs requested this. ⚠️ (Source: @partidazocope) pic.twitter.com/yPILqv1Lv3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2025

A LaLiga elnöke, Javier Tebas szerint a Real Madrid csak egy újabb manipulációs kampányt folytat, hogy befolyásolja a közvéleményt és nyomást gyakoroljon a játékvezetőkre. Szerinte a klub ezzel súlyosan árt a bajnokság megítélésének, ezért szankciókat követel ellenük. Az ügy most az RFEF Versenybizottsága előtt van, amely független fegyelmi szervként vizsgálja az ügyet. A Real Madrid akár komoly büntetéssel is szembenézhet, de egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen szankciókat vethetnek ki rájuk. Sőt, felmerült a lehetősége annak is, hogy LaLiga és az RFEF jogi lépéseket tesz a klub vagy annak vezetése ellen.

Florentino Pérez elnök azonban nem aggódik a vádak miatt. A Királyi Gárda álláspontja szerint a védekezésük erős lesz, mivel más csapatok, köztük Diego Simeone is tett már hasonló észrevételeket a játékvezetői ítéletekkel kapcsolatban.

A helyzet egyre feszültebb, és könnyen lehet, hogy a spanyol labdarúgás egyik legnagyobb hatalmi harca van kibontakozóban. A következő hetekben kiderül, hogy a Real Madrid megússza-e a LaLiga és az RFEF haragját, vagy példát statuálnak velük a spanyol futball védelmében.