„A La Liga azt mondta, a Nike-szerződéssel rendben leszünk, most mégsem regisztrálhatjuk Olmót”

A klub jogi lépéseket tett, és december 27-én várható döntés az ügyben.

Joan Laporta, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban FC Barcelona elnöke, a klub és a Nike közötti új szponzori szerződés kapcsán kifejezte csalódottságát a La Liga hozzáállása miatt. Az elnök elmondta: „Ideiglenesen regisztráltuk Dani Olmo szerződését, és reméljük, hogy ezt véglegessé tehetjük. A La Liga korábban azt közölte velem, hogy a Nike-val kötött szerződés révén visszatérhetünk az 1/1-es pénzügyi szabályhoz, most azonban kiderült, hogy mégsem regisztrálhatjuk Dani Olmót és Pau Victort a szerződés ellenére sem.”

Delegate members ratify the new contract with Nike

✅ Votes in favour: 419

❌ Votes against: 27

⚪ Blank votes: 22 pic.twitter.com/UTLVLOcJFu

