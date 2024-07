Az ausztrál világklasszis kritizált, szövetségi kapitánya gyorsan helyretette

Az ausztrálok világklasszis úszónője, Ariarne Titmus 200 méteres gyorsúszásban „csupán” második helyen zárt. A vereség okait az olimpiai faluban találta meg, ám ebből az érvből nem kért az ausztrálok szövetségi kapitánya.

Mollie O’Callaghan győzelmével zárult a 200 méteres női gyorsúszás fináléja, miután honfitársát, a 400-on aranyérmet szerző és egyben címvédő Arirane Titmus előtt csapott célbe. Utóbbi érezhetően frusztráltan nyilatkozott a 4 hosszos távon kialakult eredmény kapcsán.

És meg is nevezte, szerinte miért nem jött össze számára a duplázás Párizsban.

„Nem olyan időt úsztam, amit vártam magamtól.”

De az Olimpiai faluban élve nehéz maximális teljesítményt nyújtani.

„Elsődlegesen ugyanis nem arra lett kialakítva, hogy csúcsteljesítményhez segítse hozzá a sportolókat. Ezért aztán a versenyeink arról szólnak, ki tudja mentálisan a leginkább egyben tartani önmagát.”

Ha azonban bárki azt gondolná, hogy az egyik legnagyobb ausztrál csillag véleménye szent, nagyot téved. Titmus megjegyzését ugyanis az ausztrál úszók szövetségi kapitánya, Rohan Taylor nagyon gyorsan lereagálta.

Talán váratlanul éles és kendőzetlen kritikát megfogalmazva.

„Az Olimpia mindig is óriási kihívást. Minden Nyári Játékok, amelyeken részt vehettem arról szólt, hogy akkor hozzák a legjobbjukat a sportolók, amikor ott vannak a legfőbb versenyen, az Olimpién. Itt kiderül, mennyire tudod hozni magadat, minden körülményt figyelembe véve és azoktól függetlenül.”

Mindegy milyen az ágy, mindegy milyen a kaja, mindenki más is ilyen ellátást kap.

„Az olimpiák mindegyike ilyen volt, és ez így is van rendjén. Éppen ettől olyan csodálatosan különleges.”

Arról is beszélt, hogy az első napok az Olimpián mindenki számára extrán megterhelőek, éppen a megegyező körülmények miatt.

„Az első napokban a közlekedés mindig kihívás. A rendelkezésre álló ételek száma immáron végtelen. Az Ausztrál Olimpiai Bizottság saját élelmiszerbankot állított fel a faluban, de persze ezen felül is bárki, bármit fogyaszthat, ami elérhető a sportolók számára. Nekik alig néhány dolguk van: ússzanak, masszíroztassanak, vigyék be a szükséges táplálékot a szervezetükbe, és a lehető leggyorsabban kerüljenek ágyba.”

Taylortól azt is megkérdezték, hogy beszélt-e négyszemközt Timussal, amire szűkszavúan ám sokatmondóan a következőt reagálta.

„Rendeztem a dolgot.”

A falut rengeteg kiritka érte Titmus megjegyzésén túl is, úgy a szobák és fekhelyek, mint az étkezési lehetőségek miatt. Amerikai teniszezők, dél-koreai úszók is költöztek ki szállodákba, és biztosan lesznek még a szállást érintő negatív hangok a játékok hátralevő napjaiban is.

Lehet, hogy mindenkinek Taylorral kellene összeülnie néhány percre, és azonnal rend lenne a fejekben. Titmus pedig vagy kiköltözik egy szállodába, saját költségen, vagy néhány napon át még elviseli a „spártai” körülményeket a faluban. Merthogy pénteken jön az újabb száma: kezdődik a 800 méteres gyorsúszás, az előfutamokkal.