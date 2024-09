A közvetítés nem vész el, csak költözik

A most következő hétvégén rajtol a magyar kosárlabda-bajnokság 2024-25-ös kiírása, mind a hölgyek, mind az urak számára, egy, a szurkolók számára fontos újítással.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének honlapján jelent meg egy beszélgetés a szövetség főtitkárával, Bodnár Péterrel, aki az előttünk álló idény fontos változásairól is beszélt.

A hölgyeknél az előző évekhez képest kettővel több, egészen pontosan 12 csapat száll majd harcba a bajnoki aranyéremért. Az uraknál maradt a 14 csapatos élvonalbeli létszám, ugyanakkor az U23-as szabály helyét a 4 főben maximalizált nem hazai nevelésű játékosok regulája váltja. Utóbbitól költségcsökkentést remélnek a szakemberek.

A szurkolókat foglalkoztató egyik legégetőbb kérdésre, a találkozók online közvetítési anomáliáira is igyekezett megoldást találni az MKOSZ. A főtitkár elmondása alapján most érezték elérkezettnek az időt arra, hogy az Antenna Hungária Zrt.-vel fennálló hosszú együttműködést lezárják. Ennek oka az volt, hogy az AH-cégcsoport olyan átalakuláson megy keresztül, ami miatt új fejlesztés vált volna szükségessé az ő oldalukon is az együttműködés folytatásához.

Ha pedig már így alakult és a közvetítések fejlesztése anyagi áldozattal jár, inkább saját platformja, a hunbasket.tv jobbá tételébe fektet forrásokat az MKOSZ.

Az NB I. A csoportos streamek a mindiGo-felületről a Hunbasket.tv-re költöznek át. Az első hetekben ingyenesen, de regisztrációhoz kötve lesznek megtekinthetőek a mérkőzések, és csak a tesztidőszak letelte után indul az előfizetéses rendszer. A kép forrásáról – automata, avagy kézi kamerakép -, valamint a kommentátorok alkalmazásáról a klubok maguk dönthetnek.

A honi kosárlabda-bajnokságok közvetítései tehát nem vesznek el, csupán elköltöznek. Sokak reményei szerint egy, az előzőnél sokkal stabilabb, és „felhasználóbarátibb” helyre.