A korábbi szövetségi kapitány is reagált Jansen távozására

Bozsik Péter az M4 Sport műsorában beszélt a zöld-fehéreknél ismét kialakult edzőhelyzetről, valamint a holland szakember távozásáról.

Mint ahogy az Kubatov Gábor keddi bejelentése óta ismert, a világ egyik legnagyobb futballkonszernje kivásárolta Pascal Jansent szerződéséből. Az 51 éves szakember négyéves szerződést ír alá az MLS-ben szereplő New York City FC-nél.

A 2015-ben elindult sportcsatorna állandó szakértőjét elsőként arról kérdezték, mennyire lepte meg őt a hír Jansen távozásáról. Az M4 Sport ulloi129,hu által is átvett interjúját változtatás nélkül közöljük.

„Arra nem számítottam, hogy kivásárolják a szerződéséből, de a Fradi játéka alapján talán mégsem volt annyira váratlan, hogy távozott. Félreértés ne essék, az eredménnyel nem volt különösebb probléma, főleg a nemzetközi porondon, de a mutatott játék nem nyűgözte le sem a szakembereket, sem a ferencvárosi szurkolókat. Azt lehetett érezni, hogy valami nem működik tökéletesen. A megoldás szerencsés. A legmeglepőbb talán az, hogy fél év alatt két ferencvárosi edzőt is így veszített el a klub” – vélekedett a korábbi szövetségi kapitány.

A Ferencváros Dejan Sztankovics Oroszországba szerződése után ismét úgy veszítette el vezetőedzőjét, hogy azt kivásárolták szerződéséből. A klub elnöke szerint félmilliárd forintot kaptak Pascal Jansenért.

„Bár a szerződés részleteit nem ismerem, elképzelhető, hogy adott esetben mondhatott volna nemet a Fradi. Azt nem tudom, szerepelt-e olyan pont Jansen szerződésében, hogy egy fix összeg kifizetése után egyoldalúan elmehetett, vagy kétoldalú megállapodás kellett hozzá. Mindenesetre hosszú távon nem biztos, hogy szerencsés, ha félévente kivásárolják az edződet. Ugyanakkor a mutatott játék alapján talán egyik fél sem bánja, hogy így zárult le az együttműködés” – tette hozzá Bozsik Péter.

Kubatov Gábor a szokásos évzáró beszédében úgy fogalmazott, nem szabad meggondolatlan döntést hozni a következő menedzser kinevezésénél, de ahogyan az ilyenkor lenni szokott, azonnal elindultak a találgatások.

„Peter Stöger után a második olyan edző megy el, aki a zuhanyhíradó szerint túl európai volt az öltözőhöz. Mondhatjuk, hogy igazán nagy sikereket Rebrovval és talán Sztankoviccsal ért el a csapat. A szerbnél nem igazán láttam taktikai elképzelést, ő inkább egy jó motivátor volt, aki űzte-hajtotta a társaságot. Ez a szurkolók számára imponáló lehetett, csak hát a futballban egy kis minőség sem árt. Utóbbi Jansen fejében ott volt, hiszen az előző állomáshelyén, az AZ Alkmaarnál azért virított és kulturáltan futballozó csapata volt, de valamiért ez a Fradinál nem jött ki. Hogy ez a játékosok hozzáállása, felfogása miatt nem történt meg, vagy más okból, azt nehéz megítélni. A Fradinak döntenie kell, milyen úton szeretne elindulni. Választhatnak megint egy hajcsárt, aki ugyan kézben tartja az öltözőt, de nem biztos, hogy minőségi előrelépést jelentene. Illetőleg megpróbálkozhatnak egy olyan edzővel, aki talán a futball minőségén is tud emelni, mellette pedig hajcsár is tud lenni” – vélekedett a 63 éves szakértő, aki ezt követően a Fradi tavaszi esélyeiről is beszélt.

„Ha az öltöző hangulata rendben van, akkor a Ferencvárosé az NB I legjobb kerete, egy jó felkészüléssel – a körülményektől függetlenül – ismét végezhetnek elsőként. Emlékezetes, hogy Máté Csaba is nagyszerűen nyúlt a csapathoz, és jó eredményeket ért el vele. A Fradi bajnoki címe egyrészt saját magán, másrészt azon múlik, hogy a Puskás bírja-e majd a versenyfutást, tud-e minőségi játékosokat igazolni” – zárta a beszélgetést.

Az FTC labdarúgócsapata jelenleg egy mérkőzéssel kevesebbet játszva a második helyen áll a magyar élvonalban az őszi bajnok Puskás Akadémia mögött. Az Európa-ligában viszont jó helyzetből várja az utolsó két alapszakasz-fordulót. A második legrangosabb európai kupasorozatban jó eséllyel már egy pont is elég lehet az újabb „kupatavasz” kiharcolásához.

De, hogy melyik edzővel folytatódik a Fradi 2024/25-ös szezonja, az csak a közeljövőben derül majd ki.