A korábbi Roma-sztár amatőr görög csapathoz írt alá

Minden szempontból hazatért!

Kósztasz Manolász 206 alkalommal ölthette magára az AS Roma szerelését és igen emlékezetes győztes gólt szerzett a Barcelona ellen a 2018-as labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Római évei után még a Napolinál is meghatározó játékos tudott lenni, majd hazatért az Olimpiakoszhoz, ott viszont már nem ment jól a futball. Egy rövidke közel-keleti és olaszországi kitérő után pedig nemhogy megint visszament Görögországba, hanem ahhoz a klubhoz írt alá, amelyben kezdte a karrierjét.

Manolász ugyanis a Pannaksziakosz gárdájához igazolt, melyben 2003 és 2007 között kezdte junior pályafutását. A csapat Naxos szigetén helyezkedik el, ahol maga a 33 éves futballista is született. A város 20,000 lakosú.

