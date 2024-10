A korábbi magyar csúcstartó: nem jellemző, hogy egy maratoni rekord 31 évig éljen

Szűcs Csaba szerint üdvözítő, hogy 31 év után Szemerei Levente megdöntötte a férfi maratonfutás országos rekordját, amelyet egészen vasárnapig ő tartott.

Szemerei a varsói maratonon múlta felül Szűcs Csaba 1993-as 2:12:10 órás rekordját, és nagy fölénnyel meg is nyerte a versenyt, ám a korábbi csúcstartó nem szomorkodott, hogy a szekszárdi futó 2:10:43-ra faragta a rekordot.

„Jól éltem meg, bár nem azt mondom, hogy mennyire vártam így 31 év után, hogy megdöntsék a csúcsomat, de ez várható volt. Levente egy fiatal, nagyon tehetséges és céltudatos futó, aki magaslati edzőtáborokkal készült a jó eredmény elérésére, és nyilván ebbe beletartozott az is, hogy megdöntse ezt az 1993 óta fennálló rekordot. Nem jellemző, hogy egy maratoni csúcs több mint 31 évig éljen” – mondta az M1 aktuális csatornának Szűcs, majd hozzátette, Szemereiben még van fejlődési lehetőség, és gratulált az eredményhez.

Szűcs szerint nagyon sokat változott a maratoni futás, amelyet az utóbbi négy-öt évben már a cipőgyártási technológia is valamelyest befolyásolt, illetve sokat fejlődtek az edzésmódszerek is.

„Azóta több mint hat perccel gyorsabb a világ, tehát ennyit fejlődött a technika és az edzésmódszer, de nyilván a táplálkozástudomány is” – fogalmazott. Azt is kiemelte, hogy jelenleg az afrikai futók uralják a hosszútávfutás teljes mezőnyét, ezért is szép teljesítmény a 24 éves magyar atléta 2:10:43 órás ideje, ami már komoly eredménynek számít. – „A világ azért még sokkal előrébb van, de most történt valami üdvözítő az elmúlt 31 év után.”