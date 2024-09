A korábbi bajnok szerint, Verstappen már nem a régi és nem is elég harcias

Max Verstappent azzal vádolták, hogy nem elég harcias, miközben azért küzd, hogy zsinórban negyedik alkalommal világbajnok legyen.

Verstappen győzelem nélküli sorozata már hét versenynél jár, ez idő alatt pedig mindössze két alkalommal állhatott dobogóra, aminek következtében előnye a mclarenes riválisával, Lando Norrisszal szemben immár 59 pontra csökkent.

A hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj majdnem kétéves mélypontnak bizonyult Verstappen számára, hiszen két körrel a vége előtt a hetedik helyen állt, és a 2022-es Szingapúri Nagydíj óta ez volt a legalacsonyabb helyezése.

Csapattársa, Sergio Pérez utolsó előtti körös ütközése a ferraris Carlos Sainz-cal eltörölte annak lehetőségét, hogy ez a statisztika szerepeljen egy olyan évben, amely gyorsan keserűvé vált a Red Bull versenyzője számára, miután dominánsan kezdett, és az első öt futamból négyet, az első tízből pedig hetet behúzott.

A bakui utcai pályán Verstappen 33 futam után először kikapott az időmérőn Pérezzel szemben, és ismét küszködött az autója egyensúlyával.

A futam során Verstappen arra panaszkodott, hogy az RB20 „pattog”. Később pedig hogy a fékek a verseny egy szakaszán nem működtek megfelelően, majd pedig arra, hogy „nincsen tapadása hátul”, mivel a gumijai elfogytak.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Jacques Villeneuve, az 1997-es világbajnok úgy érzi, Verstappen már nem a régi, ütőképes karakter. Szerinte a hollandon lassan kezd elhatalmasodni a formahanyatlás.

„Max az utóbbi néhány futamon nagyon lehangoltnak tűnik. Mintha már nem is lenne életvidám a versenyen” – értékelt Villeneuve a Sky Sports F1 műsorában.

„Nem küzd olyan keményen. Még a rádióban is alig halljuk őt, szóval valami megváltozott. Olyan, mintha beletörődött volna, hogy nem nyert már [egy ideje], tudja, hogy nem úgy viselkedik [az autó], ahogy szeretné. Most pedig a csapattársa is sokkal gyorsabb volt nála. Ez egy nagyon furcsa helyzet” – mondta a kanadai.