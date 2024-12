A korábbi bajnok is szabadkártyát kapott az Australian Openre

A háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinka szabadkártyát kapott a 2025-ös Australian Open-re, jelentette be a torna.

A 39 éves Wawrinka 19. alkalommal szerepelhet Melbourne-ben, ahol 2014-ben megnyerte élete első Grand Slam címét. Wawrinka 43-17-es tornagyőzelmi mutatóval rendelkezik.

„Hihetetlenül hálás vagyok, hogy szabadkártyát kaptam az 2025-ös Australian Open-re” – mondta a világranglista korábbi 3. helyezettje. „Melbourne olyan különleges helyet foglal el a szívemben – itt nyertem meg első Grand Slamem, ami karrierem egyik legnagyobb mérföldköve.”

„A város, az emberek, a hangos szurkolók és az elektromos atmoszféra teszik az Australian Open-t számomra olyan különlegessé, és nagyon várom, hogy újra pályára lépjek Melbourne-ben.”

Továbbá Tristan Schoolkate, Li Tu és James McCabe is főtáblás wild card-ot kapott. A 23 éves Schoolkate idén a US Open második köréig jutott szabadkártyásként. Tu a Flushing Meadows-i selejtezőn keresztül jutott el, és Carlos Alcaraz ellen négy szettig ment az első körben.

Tu és McCabe második alkalommal szerepelnek az Australian Open főtábláján. Schoolkate első alkalommal versenyezhet a főtáblán.

A 2025-ös Australian Open január 12-26. között zajlik majd Melbourne-ben.

Stan the Man is headed back to Melbourne🇨🇭

2014 Australian Open champ Stan Wawrinka was joined by eight Aussies as the first Australian Open wild cards were announced. https://t.co/SNTBgchrpt

— TENNIS (@Tennis) December 13, 2024