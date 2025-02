A kapusa potyagólja ellenére „továbbizzadta” magát a City a FA Cup-ban

A legjobb 16 közé jutás a cél az Angol Kupában. A szombati játéknap 10 párharcában pályára lépett az egyik tavalyi döntős is.

A Manchester Citynek pedig egyáltalán nem volt könnyű délutánja a harmadosztályú Leyton Orient ellen.

A londoni Brisbane Roadon rendezett mérkőzésen a házigazda szerzett vezetést. Az ezúttal kezdőkapus Ortega potyagóljával jutott előnyhöz a 16. percben a Leyton Orient, az előnyét pedig 40 percig őrizte is.

Jamie Donley ugyanis majdnem a félpályáról emelt a City kapujára. A labda a kapufára hullott, onnan pedig a kapus hátára, akiről bepattant a hálóba.

JAMIE DONLEY. THAT’S INCREDIBLE. 🤯

The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025