A Juventus mestere elégedett, de tervez még új igazolásokat

Thiago Motta 3-0-s győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján. Nem is feledkezett el dicsérő szavakkal szólni játékosairól.

A Como 3-0-s legyőzését követően különösen a fiataljairól szólt elismerően a tavaly a Bolognát Bl-indulásig vezető szakember. Sokakat meglepett ugyan azzal Motta, hogy a 20 éves Samuel Mbangula kezdett, ám az ifjonc gólja igazolta döntését. A fiatal vezetőedző pedig nem győzte dicsérni a debütálása alkalmával beköszönő támadóját

„Jó érzéseim voltak Mbangalával kapcsolatban egész héten. És nagyon sokat várok tóle is, de mindenki mástól is. Azért játszott a Como ellen, mert alázatos munkája révén kiharcolta magának a helyét a csapatban.”

Akadt egy milliméterek híján világklasszis teljesítmény is az Öreg Hölgyben, amiről szintén említést tett Thiago Motta. A csapat egyik legnagyobb ásza, Dusan Vlahovic ugyanis kétszer találta el a kapufát, illetve volt egy les miatt érvénytelenített gólja is.

“Dusan szenzációs volt, nem csak a labdával, hanem labda nélkül is zseniális dolgokat mutatott. Az egyik kulcsembere a csapatnak.”

Kenan Yildiz ezúttal nem a szélen, hanem a pálya közepén alkotott maradandót, amit a vezetőedző speciálisan a Como elleni taktika részeként vetett be. A török sokoldalúságát a jövőben is szeretné kiaknázni mestere.

“Kenanra sem lehet panasz. Nem egydimenziós játékos, számos poszton képes klasszis produkcióra, és az ellenfélről függ, hogy éppen mikor és hol vetem be.”

Motta nem feledkezett meg pozitív szavakkal illetni Tim Weah játékát sem, aki kisebb sérülés ellenére is játszott, sőt, gólt is lőtt. Ugyanakkor hangoztatta azt is, hogy már a Verona elleni meccs van a fókuszban.

No meg további igazolások nyélbe ütése, amiről a vezetőedző folyamatosan egyeztet a vezetőséggel.