A Juventus legyőzte az Intert a Derby d’Italián

A Juventus együttese hazai pályán fogadta az Inter csapatát a Serie A 25. fordulójában.

A Derby d’Italia vasárnap este került megrendezésre, az olasz futball egyik legkiélezettebb rangadójának legújabb felvonásaként. Ezúttal a Juventus volt hazai pályán.

A Juventus és az Inter Milan Olaszország két legsikeresebb klubja, és ez a Serie A legnagyobb nem városi rivalizálásának tekinthető. A két csapat eddig 239 alkalommal találkozott. A Juventus fölényben van a statisztikák szerint: 109 győzelmet arattak, míg az Inter 70-szer diadalmaskodott.

A két csapat legutóbb 2024. októberében az olasz bajnokság ötödik fordulójában mérkőzött meg egymással. Akkor egy meglepő gólzáporos 4-4-s döntetlent játszott a két csapat.

A 240. derbin ezúttal a szokásos olasz típusú rangadót követhették figyelemmel a nézők. A legutóbbi összecsapásukkal ellentétben ezúttal nem szakadt ki az a bizonyos gólzsák. Hiába voltak helyzeteik a vezetést egyik csapat sem tudta megszerezni az első játékrészben.

A második félidőben azonban megtört a jég és a torinói szurkolók legnagyobb örömére a zebrák szerezték meg a vezetést a mérkőzés 74. percében, amikor is a nemrég igazolt Kolo Muani remek labdáját értékesítette Francisco Conceicao. (1-0)

Thiago Motta együttese ezzel a fontos győzelemmel egy helyet előrelépve már a negyedik helyen vannak a tabellán, ami már biztos Bajnokok Ligája indulást jelentene a Juventus számára a szezon végén.

Az Inter pedig ezzel a vereséggel nem tudta megelőzni a Napoli együttesét, akik így továbbra is vezetik a Serie A-t, igaz mindössze két ponttal megelőzve Simone Inzaghi csapatát.

