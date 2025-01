A Juventus kiakadt a PSG-re

A mértékadó francia L’Equipe jelentése alapján a Juventus megorrolt a Paris Saint-Germainre. Méghozzá Randal Kolo Muani kölcsönadási mizériája miatt.

Mindenki tényként közölte, hogy Randal Kolo Muani már januárban kölcsönben a Juventus játékosa lesz, hátrahagyva a PSG-csapatát. Ugyanakkor olyan hírek is napvilágot láttak az elmúlt 24 órában, hogy valamilyen okból kifolyólag a Milan elleni bajnokin még nem számíthat a francia válogatott játékosra Motta mester. Nos, most már az ok is közismert.

⚪️⚫️👌🏻 New contacts between Juve and Paris Saint Germain, same feeling: Randal Kolo Muani deal WILL happen.

No doubts on next steps as PSG will recall and sell one of their players on loan.

🚫 Kolo Muani will not be available for Juve-Milan but he’ll be ready next week. pic.twitter.com/uYXb0VT9zb

