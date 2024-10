A Juventus eldöntötte, mit tervez Pogbával

Fabrizio Romano jelentette, hogy az olasz rekordbajnok vélhetően felbontja francia világbajnok középpályása szerződését.

Az erről szóló beszélgetések hétfőn folytatódnak, miután hatályba lépett a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete, amely csökkentette Pogba eredetileg négy évre szóló eltiltását másfélre.

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

