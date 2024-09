A jégkorong Benjamin Buttonje 52 évesen is gólt szerzett a cseh élvonalban

Jaromir Jagr, a csehek legendás jégkorongozója 52 évesen gólt ütött hazája élvonalbeli bajnokságában.

A Rytiri Kladno tulajdonosa a Sparta Praha ellen 4-2-re megnyert összecsapáson csapata harmadik találatát szerezte, azaz hivatalosan övé lett a győztes gól. A nyitó fordulóban gólpasszig jutott, így most két meccs alatt két pontja van.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, az észak-amerikai profiligában (NHL) a Pittsburgh Penguinsszel kétszeres Stanley Kupa-győztes Jagr még a mostani szezon előtt elmondta, úgy tervezi, hogy a 2024/25-ös lesz az utolsó, számszerint a 37. évada a felnőttek között.

JAROMIR JAGR GETS HIS FIRST GOAL OF HIS 37th PRO SEASON 🚨🐐

(via @telhcz) pic.twitter.com/3hsvRfkoVU

