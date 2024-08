A Hoffenheimtől érkezik Füllkrug utódja

A Borussia Dortmund képviselői bejelentették, hogy a csapat idei ötödik nyári igazolása a Hoffenheim csatára, Maximilian Beier lesz. 28 millió euróért, 5 évre szerezték meg.

Maximilian Beier zseniális 2023-24-es idényt futott, aminek eredményeként tagja volt a német válogatott Eb-keretének, és a Borussia Dortmund is lecsapott rá. A korábbi hannoveri kölcsönjátékból visszatérve 16 gólt jegyzett az előző idény 35 meccse során, nagyban hozzájárulva a Hoffenheim 7. helyen zárásához.

A Dortmund a West Ham csapatához távozó, már 30 fölött járó Niclas Füllkrug helyettesét látja a 21 esztendős új szerzeményben. Sőt, talán taktikailag több opciót is biztosít a korosztálya egyik legjobbjának tartott Beier, mint távozó elődje.

Maximilian Beier → Borussia Dortmund ⚫️🟡

The top U21 goalscorer in Europe ⚽️

🥇 Most goals

🥇 Most shots

🥇 Most xG

🥇 Most key passes

