A Haas bejelentette, hogy ki helyettesíti az eltiltott Magnussent

Oliver Bearman helyettesíti majd Kevin Magnussent az Azerbajdzsáni Nagydíjon, jelentette be a Haas.

Az állandó versenyző Magnussen a 2024-es szezon 17. fordulójára egyfutamos eltiltást kapott. Mindezt azért, mert összegyűlt a 12 büntetőpontja és emiatt felfüggesztették a szuperlicencét.

A 12 büntetőpont elérése automatikusan egy futamra szóló eltiltást von maga után, a versenyző pedig nulla büntetőponttal térhet vissza a következő versenyen, ami Magnussen esetében a Szingapúri Nagydíj lesz.

A Ferrari pártfogoltja, Bearman fog Magnussen helyett versenyezni Bakuban, mielőtt 2025-ben teljes munkaidőben debütálna a csapatnál.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Bearman már az F2-es versenyen is ott lett volna Bakuban. Mivel azonban nincs versenyben a bajnoki címért, így ő volt a legreálisabb jelölt Magnussen pótlására.

Ollie to drive at the #AzerbaijanGP 🇦🇿

Ollie will step in to the VF-24 alongside Nico for the weekend, following Kevin’s one-race suspension in Baku. #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/7euWB0C8h5

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2024