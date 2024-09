A Győr és a Ferencváros is dobogós az erősorrendben – előzetes

A címvédő Győri Audi ETO KC és a bajnok, illetve Magyar Kupa-győztes Ferencváros is dobogós a női kézilabda Bajnokok Ligája erősorrendjében, amit a szombati idényrajt előtt tett közzé az európai szövetség (EHF).

A rangsort az immár hatszoros BL-győztes győriek vezetik, akiknél rendkívül mozgalmasan telt a nyári átigazolási szezon. Szerződtették az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes dán irányító Kristina Jörgensent, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő Kristine Breistölt, a világbajnoki arany- és olimpiai ezüstérmes francia kapus Hatadou Sakót, valamint három holland játékost, a jobbátlövő Dione Housheert, a balszélső Bo van Weteringet és a balátlövő Kelly Dulfert. Távozott tőlük Stine Oftedal, Ana Gros, Line Haugsted, Rinka Duijndam, Silje Solberg, Szöllősi-Schatzl Nadine és Yvette Broch is.

Az EHF elemzése kiemelte: támadásban és védekezésben is rendkívül erős a csapat és számos olyan játékos található benne, aki szinte egymaga képes eldönteni egy mérkőzést. Ami a tapasztalatot és a keret mélységét illeti, egyértelműen a győrieknek van a legkiegyensúlyozottabb csapatuk az egész mezőnyben.

A felkészülési időszakban 27-20-ra verték a francia bajnok Metz-et, első bajnoki találkozójukon pedig 32-21-re legyőzték a legutóbb bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvárt.

