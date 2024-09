A Fulham vizsgálja a szexuális zaklatással vádolt korábbi tulajt

Miután a korábbi tulajdonos, Mohamed Al-Fayed kapcsán szexuális zaklatás vádja merült fel, a Fulham labdarúgócsapata is belső vizsgálatot indított.

A Fulham Football Club illetékesei azt kívánják kideríteni, hogy a klub kötelékében történt-e hasonló eset ahhoz, amivel a korábbi tulajt Mohamed Al-Fayedet vádolják. A szexuális zaklatás és erőszak vádját részletesen elemezte a BBC által készített, „Al Fayed: Ragadozó a Harrodsben” című dokumentumfilmje. A készítők kutatásai több, mint 20 hölgy vádjait szedték csokorba, amelyek kereszttüzében a tavaly elhunyt egyiptomi milliárdos áll.

Late Egyptian Billionaire and former owner of the iconic Harrods department store, Mohamed al-Fayed, has been accused of rape and sexual assault by former employees, according to a BBC documentary titled “Al-Fayed: Predator at Harrods.”https://t.co/ABoAXICauv#aantelevision pic.twitter.com/fGBAa4ApaC

— AAN (@aantelevision) September 20, 2024