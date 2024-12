A franciák is legyőzték a svédeket, így a csoportelsőségért játszik kedden a magyar csapat

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány magyar együttese kedden a franciák ellen zárja a középdöntős küzdelmeket, a tét a csoportelsőség lesz. A két csapat kétszer is találkozott a felkészülési időszakban, az egyik mérkőzésen 30-27-es magyar, a másikon 26-22-es francia siker született.

A magyar után a francia válogatott is biztosította elődöntőbe jutását a női kézilabda Európa-bajnokság debreceni középdöntős csoportjából azzal, hogy vasárnap este 31-27-re legyőzte a svéd csapatot. Montenegró ellen „figyelmetlen és veszélyes” könyökléséért piros lapot kapott a ferencvárosi Orlane Kanor, az európai szövetség (EHF) fegyelmi bizottsága „sportszerűtlen cselekedetéért” egymeccses eltiltással büntette őt, így nem számíthatott rá a francia szövetségi kapitány.

A Főnix Arénában 1679 néző várta meg a játéknap utolsó találkozóját, amelyen hat-hatig haladt fej fej mellett a svéd és a francia válogatott. Ezt követően a világbajnoki címvédő 10-6-ra ellépett, a szünetig pedig még tovább tudta növelni előnyét. A második félidőben 24-21-ig közelített a skandináv alakulat, ám ekkor megrázta magát a francia válogatott, ismét eltávolodott, eldöntve a két pont sorsát.

𝗥𝗢𝗔𝗗 𝗧𝗢 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗡𝗔! 🤩 France 🇫🇷 is the second team qualified for semi-finals with a solid win 🆚 Sweden 🇸🇪!

