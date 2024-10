A Fradi-verés ellenére nem lehet felhőtlen a Spurs öröme

Szon Hung Min, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának kapitánya sérülés miatt a következő hetekben sem játszhat, így a dél-koreai válogatott októberi világbajnoki selejtező-mérkőzéseit is ki kell hagynia.

A dél-koreai támadó az Európa-liga első fordulójában, a Qarabag elleni találkozón szenvedett combsérülését, ami miatt többek között csütörtökön, a Ferencváros elleni El-meccsen sem léphetett pályára.

Pénteken a – Budapesten 2-1-re győztes – Tottenham edzője, Ange Postecoglou árulta el, hogy a 32 éves klasszis a Brighton elleni hétvégi bajnokin nem lesz bevethető és a dél-koreai válogatotthoz sem tud elutazni.

Ange Postecoglou has said that Destiny Udogie should be avaliable to face Brighton.

Postecoglou also said that Heung-min Son is unlikely to feature. pic.twitter.com/AWtlpo4ejo

