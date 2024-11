A Forma-1 korábbi mindenható ura komoly dicsérettel illette Verstappent

A Red Bull csapatfőnöke Christian Horner szerint Ecclestone „minden idők egyik legjobb” teljesítményének nevezte Verstappen szereplését a Sao Paulói Nagydíjon.

Verstappen karrierje egyik legjobb versenyét futotta. A 17. helyről indult az interlagosi rajtrácson, majd domináns módon megnyerte a brazil futamot. A holland címvédő ezzel 62 pontosra növelte előnyét közvetlen riválisa, Lando Norris előtt.

Max Verstappen brazil győzelmét „minden idők egyik legjobb esős időben nyújtott F1-es teljesítményeként” emlegetik.

Horner szerint Verstappen első köre, amely során a 11. helyre lépett előre, felért Ayrton Senna híres 1993-as európai nagydíjon bemutatott első körével Donington Parkban. Akkor a brazil legenda az ötödik helyről egészen az első helyig tört előre a vizes pályán.

Horner visszaemlékezett egy telefonhívásra a most 94 éves Ecclestone-nal.

„Bernie felhívott a verseny után, és azt mondta: ‘Minden nagy bajnokot láttam már, de ez az egyik legjobb teljesítmény, amit valaha láttam.’ Ő egy kicsit idősebb nálam, így több mindent látott már, szóval ez igazán nagy elismerés egy ilyen embertől” – mondta Horner.

„Az első kör ott volt Donington mellett 1993-ban, és a 3-as kanyar környékén, azt hiszem, hat autót előzött meg az első körben. Ő volt az egyetlen autó, amely igazán tudott előretörni. Későn fékezett, így könnyedén előzte meg az autókat az 1-es kanyarban, akár Lewis [Hamilton], Oscar Piastri vagy a rajt újraindításánál Esteban [Ocon] ellen” – folytatta.

„Ezután már csak kontrollálta a versenyt, és könnyedén távolodott, időnként több mint egy másodpercet verve körönként a mezőnyre. Egy szürke napon ő volt az, aki igazán ragyogott” – dicsérte versenyzőjét a Red Bull csapatfőnöke.

