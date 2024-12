A Fiorentina hivatalos közleményt adott ki Bove állapotáról

Edoardo Bove a Fiorentina - Internazionale olasz első osztályú labdarúgó-bajnoki mérkőzés 17. percében esett össze.

A firenzei klub közösségi oldalain osztotta meg a legfrissebb híreket a fiatal olasz középpályással kapcsolatban.

„Az ACF Fiorentina és a Careggi Egyetemi Kórház megerősíti, hogy Edoardo Bove a létesítmény intenzív osztályán gyógyszeres szedáció és állandó megfigyelés alatt áll, állapota stabil. Az első kardiológiai és neurológiai vizsgálatok kizárták a központi idegrendszer, valamint a szív- és légzőrendszer akut károsodását. Bove állapotát a következő 24 órában értékelik újra” – áll a közleményben.

