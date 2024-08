A Ferrari különleges kollekcióval készül a hazai versenyükre

A Ferrari vajon azt sejteti, hogy a hétvégi olaszországi hazai versenyükre valami különlegeset mutathatnak be az SF-24-es festésével?

A versenyzők, Charles Leclerc és Carlos Sainz új versenyruhát és csapatruhát mutattak be a monzai versenyre. A Ferrari ezt a „monzai karbonszálas kollekcióként” jellemezte.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A versenyruhák és pólók túlnyomórészt fekete színűek, sárga színnel tarkítva, hogy kiemeljék a szponzorok sokaságát.

Droppin’ some extra pics of our fresh threads 😮‍💨#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/tpPFFQrFux

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2024