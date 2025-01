A Dortmundnak nem kell Rashford

Ahogy Rashford ismét a nézőtéren ragadt a United egy újabb meccsén, úgy az esetleges átigazolása is megrekedt.

A Manchester United csütörtökön 2-1-es győzelmet aratott a Rangers ellen az Európa-ligában. Ezzel a továbbjutás biztos, a kérdés csak az, hogy a gárda ott lesz-e a legjobb nyolc között.

A találkozót pedig ismét a lelátón nézhette csak végig Marcus Rashford, akinek utolsó meccse a Unitedben, a Viktoria Plzen elleni idegenbeli EL-találkozó volt december 12-én.

A csatár a héten kifejtette, hogy szíve szerint maradna jelenlegi klubjában. Míg a csapat menedzsere Ruben Amorim arról beszélt, hogy a játékos jövője csak az ő kezében van.

Marcus Rashford a mellőzésére egy négyszavas Instagram-üzenetben reagált a csütörtöki közben. Ahol a stadion nézőteréről készített fotó alá ezt írta:

Hajrá fiúk!”

Amiből továbbra is arra lehet következtetni, hogy maradna a klubban, ahol 20 éve futballozik.

De hogy hol folytatja, az továbbra is kérdéses.

Azt viszont tudni a Daily Mail szerint, hogy hol nem.

Mert ugyan korábban érdeklődött iránta a Borussia Dortmund, de a német együttes már visszalépett.

Mert a régi vezetőedző menesztése és az új tréner leigazolás mellett nem fér bele a büdzséjükbe Rashford fizetése.

Ugyanis a szélső heti 350 ezer fontot keres, ami közel 20 millió euró egy évben. Ennek a felét kéne állnia a német klubnak, egy esetleges hat hónapos kölcsönadás során. Ez pedig nekik sok.

Nyilván ez az egyik oka, hogy szeretné a United is kölcsönadni, ha már nem játszik a csapatban.

A Barcelona érdeklődéséről is szó volt, de a gránátvörös-kékek egyelőre senkit sem tudta eladni, így viszont nincs esély arra, hogy igazoljanak bárkit is. Hiszen Dani Olmo és Pau Victor fizetése is „cipőkanállal lett beleszorítva” a költségvetésbe. Ennél kisebb bérköltségre sincs keret, nemhogy 10 millió euróra.

A kérdés tehát továbbra is az, hogy az alatt az egy hét alatt, ami hátra van az átigazolási időszakból, lesz-e olyan együttes, amelyik hajlandó lesz ennyit áldozni egy futballistára, aki december óta nem játszott?