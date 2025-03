A Dortmund kiejtheti a Barcelonát a Bajnokok Ligájából

Barcelona az egyik legfőbb esélyese az idei Bajnokok Ligájának, különösen miután a Liverpool búcsúzott a legjobb 16 között.

Barcelona kedden könnyedén jutott a negyeddöntőbe a Benfica ellen aratott 4-1-es összesített győzelemmel. A jutalmuk pedig az, hogy a Borussia Dortmund együttesével találkoznak. Sokan arra számítanak, hogy a katalánok könnyedén átvészelik ezt a párharcot. Különösen mivel már legyőzték a Bundesliga egyik legjobbját ebben a szezonban – 3-2-re a csoportkörben.

Hansi Flick csapata és a Real Madrid sokak szerint a legnagyobb esélyesek a verseny megnyerésére, és végre egy BL-döntőben találkozhatnának, ami az első alkalom lenne az El Clásico történetében.

Hansi Flick was Niko Kovac’s assistant at Bayern Munich back in 2019.

Now, they will go face each other in the Champions League quarter-final as Dortmund take on Barcelona. 👀🍿 pic.twitter.com/HRz3biEZSH

— EuroFoot (@eurofootcom) March 13, 2025