A Copán remek teljesítményt nyújtott, visszatérne Európába a Real korábbi klasszisa

Vajon van még visszaút a számára?

James Rodriguez felbontotta szerződését a brazil ligában szereplő Sao Paolo FC-vel, így ingyen igazolható játékos lett. A 33 esztendős kolumbiai labdarúgó szeretne visszatérni az európai foci vérkeringésébe, miután hazája válogatottjával pazar Copa Américát produkált. A nagyszerű rúgótechnikájáról is ismert középpályás 1 góllal és 6 (!) gólpasszal zárta a dél-amerikai kontinenstornát.

Azonban klubszinten a 2020/21-es szezon óta csak keresi önmagát. Akkor még Carlo Ancelotti kezei alatt az Evertonnál része volt a topfocinak, viszont az elmúlt években megjárta a katari, a görög és most a brazil ligát is. S hiába nevezhetőek ezek gyengébb bajnokságoknak, egyik helyen sem tudott maradandót alkotni. James Rodriguez tehát kockáztat a nyáron és bízik benne, hogy a Copán nyújtott jó teljesítménye felkelti majd egy-két nevesebb klub érdeklődését is.

