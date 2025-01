A Como spanyol igazolásokkal erősítené védelmét és támadósorát

A friss olasz élvonalbeli tagságát megőrizni kívánó Como a védelmét és a támadósorát is spanyol játékossal erősítené meg.

A Serie A-ba frissen feljutott Como jelenleg a bennmaradásért küzd, a 16. helyen állva. Az újonc előnye mindössze egy pont a már a kiesőzónában tanyázó Lecce csapatával szemben. A gyenge védekezés – 30 kapott góllal a bajnokság hatodik legrosszabb mutatójával rendelkeznek – arra késztette a klubvezetést, hogy a téli átigazolási időszakban prioritásként kezelje a hátsó alakzat megerősítését.

Marmol leigazolása körülbelül 10 millió euróba kerülne, a klubok közötti tárgyalások jelenleg is zajlanak. Azt is érdemes megjegyezni, hogy egy másik olaszországi klub, a patinás AS Roma is célkeresztjébe vette a spanyol hátvédet.

🚨🔵 EXCL: Como are closing in on deal to sign 22 year old talented striker Iván Azón from Real Zaragoza.

Negotiations at final stages for the Spanish striker to join Cesc Fabregas’ side.

↪️ One more signing after Assane Diao from Betis and Jean Butez from Antwerp, as revealed. pic.twitter.com/ecdDoBbnht

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2025