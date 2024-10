A Chelsea trénere aggasztó információkat közölt a csapat kapitányáról

Enzo Maresca a vasárnapi, Liverpool elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón válaszolt a kérdésekre.

A nyáron kinevezett olasz szakember elárulta, hosszú idő után először fordul elő, hogy mindegyik játékosa bevethető a csapatnál. Így az emberemlékezet óta sérülésekkel küszködő Reece James is bekerült az Anfieldre utazó keretbe.

Maresca a hátvéd esetében azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket, mondván nem tudja mennyi ideig, de egyelőre csak heti egy meccset szán James-nek.

„In this moment I think it can be the solution”

Enzo Maresca says Reece James will only be able to play one game a week for the foreseeable future 🔵 pic.twitter.com/Jxve7kh6EH

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2024