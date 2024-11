A Chelsea megszerezné az „új Marcelót”

A londoni klub Brazíliából orvosolná a védelem bal oldalán keletkező problémákat.

A Chelsea érdeklődik a Santos egyik legnagyobb tehetsége, Souza iránt, akit gyakran a legendás szélsőhátvédhez, Marcelóhoz hasonlítanak. A Diario AS értesülései szerint a Kékek szeretnék megszerezni a 19 éves játékost. Amennyiben az üzlet megköttetik, Souzát a fejlődése érdekében a következő szezonra kölcsönadnának a Strasbourgnak.

🚨🇧🇷 Chelsea have explored the possibility of signing 18-year-old Brazilian Santos left-back João Victor de Souza.

Chelsea’s idea would be to sign Souza then loan him for a season to Strasbourg.

🔗 Eduardo Burgos – Diario AS#CFC | #Chelsea

📲 @CFC_ChelseaFC pic.twitter.com/VjhhUUV3Vj

— CHELSEA The pride of London (@MansportTV) November 20, 2024