A Chelsea még úgyis előnyben, hogy Guiu kihagyta a csütörtök legnagyobb helyzetét

A Chelsea mostanában kap hideget-meleget a szurkolóitól. Az eddigiekhez egy újabb kritikai került a csütörtöki Konferencia Liga találkozó során, amelyet most Marc Guiu kapott.

A londoni kékek a Servette ellen játszottak a főtáblára kerülésért a harmadik számú európai kupában.

A második félidőben Nkunku büntetőből szerezte meg a házigazdáknak a vezetést a Stamford Bridge-en.

A Barcelonától a nyáron érkezett csatár Marc Guiu aztán eldönthette volna szinte már a középkezdés után a meccs és a továbbjutás sorsát. Ekkor remekül lopott labdát a kapujából messze kijövő Jeremy Fricktől. Rávezette az üres kapura, aztán addig várt, amíg a kapura gurítását a visszaérő kapus már védte. Majd az újrázást is elpuskázta Guiu.

Ezzel talán a Konferencia-liga selejtezőjének legnagyobb helyzetét hagyta ki.

A nézők a fejüket fogták, de a biztos siker így is meg lett. Noni Madueke állította be a 2-0-s végeredményt, ami biztos előny a visszavágóra.

De amin biztosan javítani kell Londonban, az a helyzetkihasználás.

What an incredible miss from Marc Guiu. 😳https://t.co/2RS7A2lmmv

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 22, 2024