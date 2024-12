A Chelsea-ben újra magára talált, véglegesen a londoniaké lehet az angol támadó?!

Úgy fest, megtalálta angliai otthonát.

Jadon Sancho és az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea közös útja új fejezethez érkezhet, miután a klub és a játékos megegyezett a személyes feltételekről – írja Simon Phillips, egy a klubhoz közel álló forrás. A hírek szerint a Stamford Bridge-en minden adott ahhoz, hogy a 25 millió fontos vételár ellenében a nyári kölcsönszerződés véglegessé váljon. Sancho idén eddig tíz Premier League-mérkőzésen két góllal és három gólpasszal bizonyította, hogy érdemes volt esélyt adni neki. Bár a statisztikák nem kiemelkedőek, a pályán mutatott dinamizmusa és kreativitása lendületet adott a Chelsea támadójátékának.

A klub vezetése és a szurkolók is optimisták. A Sancho által hozott energia és technikai tudás éppen azt nyújthatja, amire a Chelsea évek óta vár: egy megbízható, kreatív szélsőt, aki hosszú távon stabil pont lehet a támadósorban. A játékos is elégedett, a hírek szerint „felhők felett jár” a londoni élettel és csapatával. Az angol válogatottnál szerzett tapasztalatait, valamint a Borussia Dortmundnál mutatott klasszisát újraélesztheti a Chelsea színeiben.

A Chelsea gálázott a Konferencia Ligában

A Chelsea nemcsak a Premier League-ben teljesít meggyőzően, de az UEFA Konferencia Ligában is erődemonstrációt tartott. A csoportkör záró mérkőzésén a londoniak 5-1-re győzték le a Shamrock Roverst a Stamford Bridge-en. A mérkőzés hőse a fiatal Marc Guiu volt, aki mesterhármast szerzett az első félidőben, ezzel gyakorlatilag egymaga eldöntve a találkozót.

A győzelem nemcsak a csoportelsőséget, hanem egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutást is jelentette a Chelsea számára. A csapat teljesítménye alapján a Konferencia Liga egyik legnagyobb esélyese, és ha Sancho formája tovább javul, kulcsszereplő lehet a nemzetközi sikerben is. A Chelsea szurkolói izgatottan várják a következő hónapokat: a Premier League-ben és a Konferencia Ligában is nagy reményekkel folytathatják a szezont, Sancho pedig ennek az újjáépülő Chelsea-projektnek az egyik vezéralakja lehet.