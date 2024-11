„A célom, hogy még ebben a szezonban visszatérjek”

Kisebb csoda lenne, ha ez sikerülne az újdonsült aranylabdásnak.

Súlyos térdsérülése után már a mostani szezonban szeretne visszatérni a pályára Rodri, a Manchester City aranylabdás futballistája. A spanyol játékost szeptemberben megműtötték, miután megsérült az Arsenal elleni rangadón. Bár a saját lábán hagyta el a pályát, később kiderült, hogy a keresztszalag és a porc is károsodott a jobb térdében. Akkor azt mondták, a szezon további részében már nem számolhat vele Josep Guardiola vezetőedző.

🚨🚨| Rodri is targeting a comeback this season despite the Manchester City midfielder having previously been ruled out until next year due to a serious knee injury.

[@guardian]

