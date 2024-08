A Bolthoz hasonlított 16 éves helyén kezeli a dicséretet

Az elmúlt napok egyik legszenzációsabb sporttémájú felvétele egy 16 esztendős, Gout Gout névre hallgató atléta 100 méteres sprintje volt. Azóta reagált a képkockák főhőse a világsajtótól kapott bókokra.

Az Ausztráliában született, ámde dél-szudáni gyökerekkel rendelkező Gout Gout 10 másodperc és 29 századmásodperc alatt teljesítette a 100 méteres távot. Igaz, még márciusban, ám a felvételek most terjedtek el a nagyvilágban. Talán nem véletlen, hogy a mindössze 16 esztendős sprintert azonnal az atlétika modernkori legendájához, Usain Bolthoz hasonlította minden sportújságíró.

Read about a 16-year-old Sudanese kid in Australia who ran 100m in 10.2 seconds this year. Found the footage— freakin ridiculous. pic.twitter.com/Bz8tYuPkeK

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 23, 2024